Huizenprijzen eurozone verder in de lift

De huizenprijzen in de eurozone zijn ook in het tweede kwartaal verder gestegen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat ging de gemiddelde prijs met 5 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. In de gehele Europese Unie was een stijging met 5,2 procent te zien.

In de EU zaten de huizenprijzen het sterkst in de lift in Luxemburg met een plus van 13,3 procent op jaarbasis. Ook in Polen (plus 10,9 procent) en Slowakije (plus 9,7 procent) ging het om duidelijke stijgingen. In Nederland namen de huizenprijzen met 7,1 procent toe. In Hongarije daalden de huizenprijzen juist met 5,6 procent, net als in Cyprus (min 2,9 procent).

Ten opzichte van het eerste kwartaal was voor de eurozone een stijging van de huizenprijzen met 1,7 procent te zien en met 1,5 procent in de EU.