„Huizenprijs nog lang niet overal hersteld”

De woningmarkt trekt inmiddels al een tijd flink aan, maar toch zijn de huizenprijzen in slechts een derde van de provincies echt hersteld van de crisis. Volgens het economisch bureau van ING zal het waarschijnlijk nog wel tot na 2020 duren voordat de huizenprijzen in alle twaalf provincies hun verlies hebben goedgemaakt.

In Drenthe wisselt een woning gemiddeld bijvoorbeeld nog voor bijna 8 procent minder van eigenaar dan in het derde kwartaal van 2008. Een derde van de provincies heeft nog meer dan 5 procent goed te maken. Daar is het beeld dus heel anders dan de overspannen woningmarkt in een stad als Amsterdam. Noord-Hollandse huizen worden volgens ING gemiddeld voor meer dan 12 procent boven de piek uit 2008 verkocht.

Ook tussen woningtypen zijn er nog grote verschillen. Aan de ene kant ligt de prijs voor een appartement ruim 13,5 procent boven het niveau van voor de crisis. Twee-onder-een-kap-woningen zitten echter nog 2,5 procent onder de prijs van toen en vrijstaande woningen zullen gemiddeld nog meer dan 10 procent in prijs omhoog moeten voordat hun prijsniveau is hersteld.