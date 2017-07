„Huizenkopers onder de 25 jaar in opmars”

Het aandeel van jongeren tot 25 jaar onder huizenkopers is in het tweede kwartaal met 85 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Jonge starters op de woningmarkt krijgen volgens hypotheekadviesbureau De Hypotheker vaker financiële steun van hun ouders en brengen ook vaker zelf spaargeld in.

De forse stijging is opvallend, omdat het voor starters steeds moeilijker wordt om een huis te kopen. Het totale aantal jonge starters neemt dan ook af. Dat heeft te maken met de steeds strengere hypotheekregels en krapte op de woningmarkt, vooral bij starterswoningen. Veel starters stellen om die reden het kopen van een huis uit.

Jonge starters vinden vooral in Overijsel en Gelderland vaker een huis. Flevoland en Groningen zijn juist impopulair. Het gemiddelde hypotheekbedrag van starters was 155.000 euro.