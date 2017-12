Huizenkoper moet in 2018 iets meer eigen geld meebrengen

Bezitters van een eigen woning krijgen te maken met diverse nieuwe maatregelen. Vereniging Eigen Huis geeft op haar website een overzicht.

De maximale hypotheek voor aankoop van een woning daalt van 101 naar 100 procent van de waarde van het huis. Bijkomende kosten als overdrachtsbelasting en de kosten van de financiering moet de koper dus uit eigen zak betalen. Aan de andere kant mag bij de aanvraag van een hypotheek straks 70 procent van het inkomen van de partner meetellen. Dat was 60 procent.

De maximale koopsom om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie gaat van 245.000 naar 265.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de grens 6 procent hoger: 280.900 euro.

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken was dit jaar 50 procent. In 2018 gaat dat omlaag naar 49,5 procent. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2018 gaat het daarbij om een jaarinkomen boven de 68.507 euro.

De fiscale restschuldregeling vervalt. Alleen rente en kosten van restschulden die in verband met de verkoop van een voormalige woning zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn nog aftrekbaar.

Bezitters van een rijksmonument mogen de kosten voor onderhoud in 2018 nog aftrekken. Dat geldt niet voor kosten die gemaakt worden voor verbetering.

De gemiddelde WOZ-waarde stijgt in 2018 met 5 tot 7 procent. Deze is voor verschillende belastingen van belang.

De vrijstelling voor kamerverhuur wordt verhoogd van 5164 naar 5246 euro.