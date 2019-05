Huizenbouw stut resultaten BAM

Bouwconcern BAM heeft zijn omzet in het eerste kwartaal opgekrikt. Vooral de divisie Construction & Property, waar onder meer de huizenbouw onder valt, deed goede zaken. Aan het omvangrijke sluizenproject in IJmuiden was de bouwer nog weer eens miljoenen euro’s extra kwijt.

Topman Rob van Wingerden sprak in een toelichting van sterke resultaten van de bouwdivisie. BAM verkocht met 951 huizen bijna twee keer meer woningen dan een jaar eerder. De omzet bij de divisie nam op jaarbasis met een vijfde toe. Voor heel dit jaar rekent BAM op een bescheiden toename van het aantal verkochte huizen. Verder zet het bedrijf de nodige stappen met het verbeteren van de resultaten in België.

De BAM-baas wees evenwel ook op het zwakke begin van het jaar voor de divisie Civil engineering, waar ook het sluisproject OpenIJ onder valt. Het omvangrijke probleemproject zadelde BAM eerder al op met tientallen miljoenen aan extra kosten. Daar kwam in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 3,8 miljoen euro bij. Momenteel worden in IJmuiden de voorbereidingen getroffen voor het afzinken van de tweede caisson, hetgeen later dit jaar moet gebeuren.

BAM sloot de meetperiode af met een omzet van bijna 1,6 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro na het eerste kwartaal van 2018. Het aangepaste resultaat voor belastingen kwam uit op 16,8 miljoen euro, tegen 23,7 miljoen een jaar eerder. De orderportefeuille van het beursgenoteerde bouwbedrijf nam met ongeveer 100 miljoen euro toe tot 12,8 miljard euro.

Het bouwbedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De omzet zal naar verwachting uitkomen rond de 7 miljard euro. Daarnaast mikt het bedrijf op een verbeterde winstgevendheid. De marge op het aangepaste resultaat voor belastingen moet 2 tot 4 procent verbeteren, aldus BAM.