Huizenbezitters beschermd bij rentemiddeling

Huizenbezitters worden per 1 juli beschermd als ze gebruik maken van rentemiddeling. Hypotheekverstrekkers mogen dan niet meer in rekening brengen dan alleen de boeterente. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Huizenbezitters kunnen gebruik maken van rentemiddeling als ze hun hypotheek oversluiten voor het einde van de rentevaste periode. Banken brengen dan doorgaans een boeterente in rekening die gelijk is aan het rentebedrag dat ze door het oversluiten mislopen. Dat bedrag is niet voor iedereen in één keer op te brengen. Door rentemiddeling toe te passen kan die boeterente gespreid worden betaald over de rest van de looptijd van de hypotheek.

Vaak rekenden hypotheekverstrekkers een hoger bedrag bij rentemiddeling dan alleen de boeterente. De banken vonden namelijk dat zij een hoger risico liepen. Als een hypotheek voor het einde van de looptijd wordt afgelost of overgesloten bij een andere aanbieder, lopen ze een deel van de boeterente mis.