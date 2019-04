Huishoudens draaiden bijna op windstroom

Er is in maart bijna genoeg windstroom opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat meldt Energieopwek, dat de productie van duurzame energie bijhoudt. Met name in de eerste helft van de maand woei het hard. Dat de wind in de laatste twee weken in kracht afnam, maakte niet veel meer uit.

In totaal werd 5,2 Petajoule aan energie opgewekt door Nederlandse windmolens. Dat is ruim 1,4 miljard kilowattuur.

Door het relatief warme weer liep de door houtkachels opgewekte energie juist terug. Vorig jaar was maart namelijk veel kouder. Zogeheten pelletkachels gelden als hernieuwbare energie, maar zijn niet onomstreden doordat bij de verbranding vervuilende rook vrijkomt.

Het totale aandeel hernieuwbare energie nam toe. Dat zit nu dicht bij de 9 procent. Een jaar geleden was dat nog iets meer dan 7 procent.