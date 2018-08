Huishoudens beleggen vooral Nederlands

Nederlandse huishoudens beleggen vooral in bedrijven van eigen bodem. Van de in totaal 36 miljard euro die Nederlandse huishoudens in aandelen hebben gestoken, zat 25 miljard euro in Nederlandse bedrijven, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Met name grote bedrijven als DSM, Aegon, Ahold Delhaize, ING, Randstad, Philips en AkzoNobel zijn populair. Die bedrijven waren goed voor een zesde van het aandelenbezit van huishoudens. Bij chemiebedrijf DSM hebben Nederlandse huishoudens de grootste vinger in de pap met een bezit van ruim 6 procent van de aandelen.

De totale marktwaarde van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven was eind juni 1148 miljard euro. Voor de crisis was het hoogtepunt circa 800 miljard euro. Die grens werd al in 2015 gepasseerd.