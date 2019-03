„Huiseigenaren kiezen voor vergroening”

Voor huiseigenaren is verduurzaming het belangrijkste verkiezingsthema. Dat komt naar voren uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Op de vraag: Wat is voor u het belangrijkste thema voor de leefomgeving in uw provincie, koos ruim een kwart van de huiseigenaren voor de verduurzamingsopgave van bestaande woningen. Bij bestuurders, die ook zijn ondervraagd, was dit circa één op de acht.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat huiseigenaren en bestuurders in meerderheid vinden dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en dat mensen met een laag inkomen meer steun moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning.

Bouwen in het groen is voor de meeste ondervraagden ongewenst. Dat er meer huizen moeten komen, daar zijn de meeste mensen het wel mee eens. Naast starterswoningen is er ook meer behoefte aan betaalbare huizen voor ouderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 VEH-leden. Ook werd de vragenlijst aan 22.000 bestuurders zoals gemeenteraadsleden, wethouders, Statenleden en Kamerleden voorgelegd.