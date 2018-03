Huiseigenaren: Ban op cv-ketel jaagt burger op kosten

Als het aan een vijftiental organisaties ligt, kunnen woningeigenaren hun oude cv-ketel vanaf 2021 alleen nog maar vervangen door een duurzaam alternatief, zoals een warmtepomp. De Vereniging Eigen Huis kraakt het plan dat „de burger op kosten jaagt.”

Onder de vijftien partijen die woensdag pleitten voor een ban op de ”klassieke cv-ketel” zijn bijvoorbeeld Gasunie en Essent, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI en milieuorganisaties als Greenpeace.

In Nederland zijn jaarlijks zo’n 350.000 gasgestookte cv-ketels aan vervanging toe. Door straks geen traditionele cv-ketels meer te installeren, moeten woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen, aldus de vijftien partijen. Ze willen dat huiseigenaren vanaf 2021 een „duurzaam alternatief” voor de aloude cv-ketel aanschaffen. De partijen noemen onder meer een hybride warmtepomp of een zonneboiler.

Aardgaswinning

Met dat soort maatregelen moet het realiseren van het klimaatverdrag van Parijs sneller binnen bereik komen, vindt de zogeheten klimaatcoalitie. Ook moet het gasgebruik worden teruggedrongen met het oog op de verlaging van de aardgaswinning in Groningen. Vrijwel alle gebouwen en woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met Gronings gas.

Ook in politiek Den Haag wordt nagedacht over het flink verminderen van de vraag naar gas. Eind vorig jaar stelden regeringspartijen CDA en D66 dat de gasgestookte cv-ketel moet worden uitgebannen en dat minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) een plan moet maken om de gasketel „uit te faseren.”

Hordes

Om te komen tot het uitbannen van de traditionele cv-ketel is er nog wel een aantal hordes te nemen, aldus een woordvoerder van de coalitie. Zo moeten de kosten voor de nieuwe systemen, die nu nog een stuk hoger liggen dan voor de traditionele cv-ketel, omlaag. Ook moet worden gekeken naar de ruimte die de nieuwe systemen innemen.

Overigens zal het niet overal lukken om de traditionele cv-ketel te vervangen door bijvoorbeeld een hybride cv-systeem, erkent de woordvoerder. „Als het ergens niet kan, dan kan het gewoon niet. Dan moeten we er iets anders voor verzinnen, zoals toch een cv-ketel. Of een andere manier van verwarmen, bijvoorbeeld met een zonneboiler.”

De organisaties wijzen erop dat er voldoende vakmensen beschikbaar moeten zijn om alternatieve systemen te installeren. „Bij de uitvoering van de plannen kan gebrek aan geschoolde technici een belangrijk knelpunt vormen.”

Voorzitter Terpstra van installateurskoepel Uneto-VNI stelt dat de toepassing van hybride waterpompen inmiddels relatief eenvoudig is. „Als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken, is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen. Zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.”

Hapsnap

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is kritisch over het woensdag gepresenteerde plan. „De consument wordt op kosten gejaagd als hij in de toekomst zou worden gedwongen om veel meer geld uit te geven voor een alternatief voor de cv-ketel”, aldus VEH-zegsvrouw Manon van Essen woensdagmorgen desgevraagd. Ze heeft argwaan over de motieven van de indieners van het plan. „Daar zitten ook ketelfabrikanten onder. Die hebben financiële belangen.”

De wens tot de ban binnen drie jaar op de klassieke cv-ketel komt voort uit een „tunnelvisie”, vindt Van Essen. „Wij zijn geen voorstander van dit soort geïsoleerde hapsnapplannen die de consument veel geld gaan kosten. Beter is het om verduurzaming van een woning breder te bekijken. Zo kan iemand al veel energie besparen door zijn huis beter te isoleren.”