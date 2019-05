„Huiseigenaar optimistisch over overwaarde”

Het leeuwendeel van de huiseigenaren in Nederland denkt winst te zullen maken als ze op dit moment hun woning verkopen. Dat concludeert ABN AMRO na onderzoek door Ipsos onder 1250 woningbezitters. Vooral de recente stijging van de huizenprijzen maakt hen positief over het mogelijke rendement.

Van de ondervraagden geeft bijna 80 procent aan gemiddeld 128.000 euro overwaarde te hebben. Bij één op de tien staat het huis volgens de eigen prognose nog onder water, terwijl de rest van de geënquêteerden geen idee heeft. Naast oplopende huizenprijzen zorgen ook (extra) aflossingen en verbouwingen voor een toename van de overwaarde.

Woningbezitters in het middensegment zijn volgens ABN AMRO het meest optimistisch over de hoogte van de eventuele winst. Ruim twee op de tien eigenaren van huizen met een aankoopwaarde tussen 200.000 en 400.000 euro gaan bij verkoop uit van een winst tussen de 50.000 en 100.000 euro. Twee op de tien rekenen hier op minstens een ton overwaarde.

ABN AMRO wijst wel op de verschillen per regio. Zeker in en om de drie grootste steden verwacht men grote winsten. In het noorden en oosten van het land zijn de verwachtingen minder positief.