Huis van Afgevaardigden stemt voor nieuw coronasteunpakket

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag (lokale tijd) een nieuw steunpakket voor de economie ter waarde van 2,2 biljoen dollar (2200 miljard euro) goedgekeurd. Het lijkt er echter niet op dat de wet die het pakket regelt het zal redden in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben.

De Democraten onderhandelden de afgelopen dagen met de Republikeinen in de Senaat en het Witte huis om tot een overeenstemming te komen over het pakket maatregelen. Eerdere gesprekken over nieuwe coronasteun strandden in augustus. Nanci Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, voerde donderdag overleg met minister Steven Mnuchin van Financiën, maar ook dat leverde geen doorbraak op.

Meerdere Republikeinse kopstukken vinden dat met het plan te veel geld gemoeid is. President Donald Trump heeft eerder aangegeven bereid te zijn tot 1,6 biljoen dollar aan coronasteun te gaan.