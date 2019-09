Huis-aan-huisbladen Noord-Holland onderuit

Uitgever BDU heeft faillissement aangevraagd voor vijftien Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen. Titels als Wieringer Courant, Alkmaars Weekblad en Nieuwsblad Castricum verdwijnen als het faillissement wordt goedgekeurd. De werkzaamheden zijn per maandag gestaakt.

De lokale gratis kranten waren al een tijdje verliesgevend. De uitgever wijt dat aan hevige concurrentie op de journalistieke markt en tegenvallende advertentie-inkomsten. BDU probeerde om de bladen „boven water te houden”. Dat is niet gelukt. „Als we deze stap niet zetten, komt de continuïteit van de andere bedrijfsonderdelen in gevaar”, aldus BDU.

BDU meldt dat door de faillissementsaanvraag ontslagen onvermijdelijk zijn. Het is nog niet bekend hoeveel medewerkers hun baan verliezen. „Door het wegvallen van werkzaamheden ontkomen we niet aan een reorganisatie. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd.”