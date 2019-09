Huib van der Geer gaat niet terug naar benzine

Elektrisch rijden is al bijna even goedkoop als rijden op benzine of diesel, heeft LeasePlan berekend. Huib van der Geer uit Oene rijdt al ruim een jaar een Nissan Leaf. Hij zegt zéker goedkoper uit te zijn dan met zijn vroegere Toyota Prius.

„Ik probeer graag nieuwe dingen uit”, zegt Van der Geer (53). Het is een van de redenen waarom hij besloot om privé elektrisch te gaan rijden.

Van der Geer, die een adviesbureau runt, kocht in augustus 2018 een Nissan Leaf („de meest verkochte elektrische auto in Europa”). De wagen met een vermogen van 30 kWh was op dat moment krap anderhalf jaar oud en had 12.500 kilometer op de teller had staan. „Dat scheelde fors in de aanschafprijs, wat de grootste hobbel is als je voor het eerst elektrisch gaat rijden”, legt hij uit.

De dealer vroeg 24.750 euro, inclusief btw, en met anderhalf jaar fabrieksgarantie. Dat is ongeveer 10.000 euro minder dan de nieuwprijs. Van der Geer ruilde zijn Toyota Prius in en werd het eens met de verkoper. Sindsdien rijden hij en zijn vrouw elektrisch. Tot volle tevredenheid. Zijn ervaring is dat hij met volle accu’s 230 tot 240 kilometer kan rijden, althans bij de huidige temperatuur. „In de winter is dat wat minder, zo’n 180 kilometer.”

Een vraag die hij nogal eens krijgt is: wat doe je als je met lege accu’s komt te staan. „Dan zeg ik: Wat doe jij als je met een lege benzinetank staat? Dat overkomt me niet, is meestal het antwoord. Precies, dat moet je voorkomen.”

Het is dus zaak op tijd te laden. Van der Geer legt zijn auto bij voorkeur eind van de middag of begin van de ochtend aan de lader. „Dan profiteer ik van zonnestroom. We hebben 62 pv-collectoren op ons dak liggen.”

Verder zijn er in Nederland voldoende laadpalen, bij bedrijven en ook langs de weg. Op vakantie –dit jaar was de familie in Frankrijk– is het even zoeken. „In Frankrijk zijn laadpalen helaas vaak stuk. Aan de andere kant kun je bij de Lidl of IKEA zelfs gratis opladen.”

Voor thuis wilde Van der Geer een zogeheten DC-lader aanschaffen: een snellader, die werkt op gelijkstroom. Het opladen gaat daarmee veel vlugger dan met een AC-lader, die op wisselstroom werkt. Maar de kostprijs ligt een stuk hoger.

Van der Geer, die geen zin had om „de laadpalenmaffia” te spekken, kwam terecht bij het Chinese merk Sehtec. Hij bestelde de lader met een capaciteit van 20 kWh rechtstreeks in China. „Hij kostte 5112 euro inclusief btw, plus 1261 euro aan invoerrechten. In Nederland kun je ze ook kopen, maar dan komt er nog zo’n 3300 euro bij.”

Om de lader te kunnen gebruiken moest hij wel de netbeheerder langs laten komen. „Je moet een aansluiting van minimaal 3 x 40 ampère hebben. Standaard zit in huizen 3 x 25 ampère.”

Extra voordeel van elektrisch rijden is dat geen wegenbelasting hoeft te worden betaald. „Alles bij elkaar bepaart elektrisch rijden ons per jaar zo’n 8000 euro”, heeft Van der Geer uitgerekend. Hij en zijn vrouw hebben in een jaar 18.000 kilometer gereden.

Hij gaat niet meer terug naar benzine of diesel, en niet alleen vanwege de besparing. „Elektrisch rijden heeft de toekomst. Iedereen weet dat fossiele brandstof een keer opraakt en een claim op het milieu legt. Als christen vind ik dat we dat laatste ook serieus moeten nemen.”

„Rijden e-auto kost 872 euro per maand”

De kosten voor het rijden van een elektrische auto zijn in Nederland met gemiddeld 872 euro per maand slechts circa 1 procent hoger dan voor wagens met benzine- en dieselmotoren. Dat meldde LeasePlan dinsdag, na doorrekening van de kosten voor zakelijke lease-auto’s. Bij de berekening heeft het leasebedrijf gekeken naar zaken als tanken, afschrijvingen, onderhoud en wegenbelasting. Die laatste heffing betalen rijders van elektrische auto’s niet. Dat de kosten bijna gelijk zijn, komt ook doordat diesel en benzine de afgelopen tijd duurder zijn geworden. Daarnaast is met name voor dieselauto’s de aanschafbelasting aanzienlijk gestegen. LeasePlan rekende overigens niet de belasting mee die zakelijk leaserijders over hun auto van de zaak moeten betalen. Daardoor wordt in het kostenplaatje nog geen rekening gehouden met de lagere bijtelling voor elektrische auto’s.