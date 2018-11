Hugo Boss voorziet groeispurt

Modeketen Hugo Boss voorziet de komende jaren een groeispurt. Die moet onder meer worden bereikt met het verpersoonlijken van aanbiedingen en door het versnellen van de reactietijd op modetrends.

Het Duitse bedrijf rekent in de komende vier jaar op 5 tot 7 procent omzetgroei. Ook de winst moet een impuls krijgen, onder meer door de marges te verbeteren. Ook online wil het bedrijf aan de weg timmeren. Hier wordt rekening gehouden met een verviervoudiging van de omzet tegen 2022.

Verder zal Hugo Boss meer inzetten op groei in Azië. Tot en met 2022 moet de omzet in de regio jaarlijks met 10 procent omhoog. Azië is nu goed voor 15 procent van de omzet van Hugo Boss.