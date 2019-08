Hugo Boss somberder over prognoses dit jaar

Hugo Boss is minder positief geworden over zijn prognoses voor het lopende jaar. De maker van luxe kleding wijst „aanhoudende uitdagende marktomstandigheden” in de Verenigde Staten als reden aan. De opbrengsten daar liepen in het tweede kwartaal terug mede omdat toeristen minder kochten. Ook stonden de prijzen onder druk vanwege grote kortingacties.

De groei exclusief wisselkoerseffecten komt dit jaar naar verwachting uit op 4 procent. Eerder werd een groei tussen 4 en 6 procent verwacht. Hugo Boss verwacht een toename in het bedrijfsresultaat (ebit) van 7 procent, terwijl eerder een bandbreedte tussen 7 en 9 procent werd gehanteerd.

De totale omzet in het tweede kwartaal dikte wel aan tot 675 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. Dat betekende exclusief wisselkoerseffecten een groei van 2 procent. Hugo Boss meldde in China en in zijn onlinewinkels een groei van opbrengsten met dubbele cijfers. Onder de streep resteerde 50 miljoen euro.