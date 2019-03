„Hugo Boss kan stijlwissel zakenwereld aan”

Zakenlieden kleden zich steeds vaker informeel. Zo kondigde de Amerikaanse bank Goldman Sachs deze week aan dat zijn bankiers niet meer in pak op het werk hoeven te verschijnen. De trend is zichtbaar in de resultaten van Hugo Boss. De modeketen zag afgelopen jaar de omzet van zakelijke kleding veel minder snel groeien dan die van informele kleding.

Mark Langer, de topman van Hugo Boss, vindt dat geen reden tot zorg. Hij verwacht dat de modeketen juist gaat profiteren van de groeiende vraag naar casual kleding voor kantoor. Daarvoor treft het bedrijf de nodige voorbereidingen door bijvoorbeeld de juiste accessoires te ontwerpen. „Als je geen pak draagt, kies je misschien voor een elegante coltrui of stijlvolle sneakers”, aldus Langer.

De modeketen is dan ook optimistisch over de toekomst. Het Duitse bedrijf verwacht dat de winst en omzet dit jaar zullen toenemen. Het afgelopen jaar zette Hugo Boss een operationele winst van 347 miljoen euro in de boeken. De omzet aangepast voor wisselkoerseffecten dikte in 2018 met 4 procent aan tot bijna 2,8 miljard euro.