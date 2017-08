’Hudson’s Bay zwicht voor druk aandeelhouder’

Warenhuisketen Hudson’s Bay onderzoekt zijn strategische opties. Het bedrijf, dat volgende week zijn eerste vestiging in Amsterdam opent, overweegt volgens ingewijden na druk van een activistische aandeelhouder van de beurs te gaan en bedrijfsonderdelen of vastgoed te verkopen.

De Amerikaanse investeerder Land & Buildings Investment Management drong er al eerder bij de het van oorsprong Canadese bedrijf op aan om meer waarde te creëren voor aandeelhouders. Naast een privatisering werd ook gesuggereerd vastgoed te verkopen. Zo zou het bekende warenhuis Saks Fifth Avenue in New York maar liefst 3,8 miljard dollar waard zijn.

In Nederland is Hudson’s Bay bezig om de komende tijd warenhuizen te openen. De retailer betrekt daarbij in de meeste gevallen huurpanden die leeg zijn komen te staan door het faillissement van winkelbedrijf V&D. De eerste vestiging opent op 5 september in Amsterdam. Twee dagen later zijn Rotterdam en Den Haag aan de beurt, waarna nog zeven vestigingen volgen.