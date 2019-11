Hudson’s Bay vraagt uitstel van betaling aan

Hudson’s Bay Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat maakte de winkelketen donderdagavond bekend.

De onderneming kan, vanwege een gerechtelijke uitspraak en voortvloeiende dwangsommen, zijn crediteuren naar eigen zeggen niet langer „gelijkelijk behandelen”. In overleg met de bewindvoerder wordt gekeken of de winkels, zoals eerder aangekondigd, tot het einde van het jaar kunnen openblijven. De inmiddels begonnen opheffingsuitverkoop gaat gewoon door, zo staat in een verklaring.

Een woordvoerster kon desgevraagd niet aangeven op welke basis de dwangsommen zijn afgegeven en welke partijen worden geraakt door het uitstel van betaling. Hudson’s Bay heeft onder meer nog leveranciers en betalingsverplichtingen vanwege het vastgoed dat langjarig wordt gehuurd.

Topman Jeroen Lokerse van vastgoedonderneming Cushman & Wakefield gaat er nog steeds vanuit dat Hudson’s Bay zich aan de gemaakte vastgoedafspraken houdt. Cushman treedt als adviseur op voor „het grootste deel van de verhuurders” van Hudson’s Bay. Die hebben nog voor vele miljoenen aan langjarige huurgaranties uitstaan bij het Canadese Hudson’s Bay Company (HBC). „Afspraken zijn afspraken, als je die maakt dan moet je je daar aan houden”, zo benadrukt hij. Lokerse bevestigde wel dat het contact tussen de vastgoedeigenaren en Hudson’s Bay „heel minimaal” is.

HBC maakte half september bekend voor het einde van het jaar uit Nederland te vertrekken. Hudson’s Bay heeft vijftien winkels in Nederland en circa 1400 mensen in dienst. Het destijds afgesloten sociaal plan voor het personeel blijft onveranderd van kracht.

Witteveen

Dameskledingverkoper Witteveen is donderdag wederom failliet verklaard. De onderneming had, na een eerder bankroet en opvolgende doorstart enkele jaren terug, nog dertig filialen over. Die blijven voorlopig nog wel open.

Bij Witteveen werken circa 150 mensen, waarvoor inmiddels ontslag is aangevraagd. Een curator onderzoekt momenteel een doorstart. Er hebben zich een paar geïnteresseerde partijen gemeld, zo gaf hij aan. De partijen worden geïnventariseerd, en de curator hoopt over enkele weken meer zicht en duidelijkheid te hebben.