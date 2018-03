Hudson’s Bay sluit kwartaal af met winst

Warenhuisconcern Hudson’s Bay heeft voor het eerst in acht kwartalen weer een kwartaal met winst afgesloten. Toch is topman Richard Baker van het bedrijf, dat ook filialen in Nederland heeft, nog niet tevreden met de prestaties. De verkopen moeten volgens hem omhoog en de marge moet ook groter worden.

Hudson’s Bay hield afgelopen kwartaal 84 miljoen Canadese dollar over, omgerekend een kleine 53 miljoen euro. Een jaar eerder ging er nog een nettoverlies van 152 miljoen dollar in de boeken. De consumentenverkopen gingen wel met ruim 2 procent omhoog, naar 4,7 miljard dollar. Gecorrigeerd voor onder meer winkelsluitingen was evenwel sprake van een omzetdaling van dik 2 procent.

De warenhuizen van Hudson’s Bay kampen al langer met dalende verkopen, mede door felle concurrentie van webwinkels. Hudson’s Bay zit sinds september vorig jaar in Nederland. Ook onder meer Saks OFF 5TH en het Duitse Galeria Kaufhof zijn van het concern.