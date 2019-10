Hudson’s Bay rondt deal Europese tak af

Hudson’s Bay Company (HBC) heeft de volledige overname van de Nederlandse activiteiten van het Canadese warenhuisconcern afgerond. De deal is onderdeel van een grotere transactie waarbij belangen elders in Europa juist volledig aan het Oostenrijkse Signa werden verkocht.

Onlangs maakte het winkelbedrijf al bekend de stekker te trekken uit de activiteiten in Nederland. Het gaat om vijftien gloednieuwe warenhuizen en een webshop. Voor het einde van het jaar sluiten de deuren.

De website van Hudson’s Bay werd onlangs al grotendeels uit de lucht gehaald. Die is inmiddels weer online, maar zonder webshop. Een woordvoerster kon dat niet direct toelichten. Ook kon ze nog niet meer informatie geven over wanneer het doek definitief valt en of er nog een uitverkoop komt.

HBC is nu de overname rond is ook volledig verantwoordelijk voor de meerjarig doorlopende huurcontracten met garanties van de winkelpanden in Nederland. Die verplichting betekent een kostenpost van zo’n 400 miljoen euro voor het bedrijf. Er wordt nog gesproken met de eigenaren van de panden.