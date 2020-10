Hudson's Bay moet miljoenen betalen aan Nederlandse verhuurders

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, die zijn winkels in Nederland eind vorig jaar sloot, moet van de rechter nog miljoenen euro's betalen aan verhuurders van zijn vroegere winkelpanden. Dat volgt uit recente uitspraken van de rechtbank in Amsterdam, waarover RTL Nieuws eerder schreef.

Het concern moet de verhuurders van panden in Almere en Tilburg, Unibail-Rodamco-Westfield en Wereldhave, respectievelijk ruim 1,3 miljoen en dik 1,8 miljoen euro betalen. Volgens RTL troffen de partijen elkaar dit jaar al meerdere keren voor de rechter. Zo verloor Hudson's Bay in april een bodemprocedure tegen het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Unibail over achterstallige huur uit 2019.

Hudson's Bay wilde enkele jaren geleden de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap innemen, maar kampte met lage bezoekersaantallen. In september vorig jaar kondigde de onderneming aan uit Nederland te gaan vertrekken. Uiteindelijk werd de Nederlandse tak van de keten op oudejaarsdag failliet verklaard. Maar Hudson's Bay had bij zijn komst naar Nederland enkele jaren terug ook langlopende huurgaranties afgegeven. Volgens de rechter gelden die garanties van het moederbedrijf in Canada nog steeds.