„Hudson’s Bay deed te weinig om merk neer te zetten”

Het naderende vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland is geen verrassing voor retail- en merkendeskundige Paul Moers. Volgens hem heeft de warenhuisketen geen moeite gedaan om het merk Hudson’s Bay in Nederland neer te zetten.

Het Canadese Hudson’s Bay heeft volgens Moers weinig gedaan om het merk in Nederland goed neer te zetten. Dat verklaart volgens hem de tegenvallende verkopen en het besluit om de vijftien winkels in Nederland dit jaar te sluiten. Zaterdag bracht Het Financieele Dagblad documenten naar buiten, waaruit blijkt dat de winkels financieel niet meer overeind te houden zijn en aandeelhouders verdere financiering staken.

Overigens houdt de winkelketen zelf de lippen op elkaar; het bevestigt noch ontkent het nieuws.

Volgens Moers had de winkel zeker potentie met mooi ingerichte winkels en grote kamers. „Maar uiteindelijk zaten ze qua prijzen ook te dicht tegen de Bijenkorf aan. Er is veel geld geïnvesteerd, maar ze hebben fout op fout gestapeld.” Dat Hudson’s Bay geen icoon heeft, zoals de tompuce of worst bij de HEMA, is volgens de kenner een van de missers.

Ook in de contacten met de klanten heeft het bedrijf volgens Moers steken laten vallen. „Op social media kregen mensen met vragen het verzoek om in het Frans of Engels te reageren. Dat is toch te triest voor woorden.”

De warenhuisketen heeft collectief ontslag aangevraagd voor het hele personeel en aan het eind van het jaar sluiten de deuren, zo weten vakbonden CNV Vakmensen en De Unie. Het vertrek is nauwelijks een verrassing, maar wel een „bitter einde” voor de ongeveer 1400 medewerkers, aldus CNV-bestuurder Jacqueline Twerda.

Hudson’s Bay voert momenteel gesprekken met de aandeelhouders, aldus een woordvoerster van het warenhuis. „Tot het moment dat daar een uitkomst van is, zal er niet inhoudelijk worden gereageerd.”