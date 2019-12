Huawei verhuist onderzoeksafdeling uit VS

Het Chinese technologiebedrijf Huawei verhuist een onderzoeksafdeling van de Verenigde Staten naar Canada. Dat heeft oprichter Ren Zhengfei tegen de Canadese krant The Globe and Mail gezegd. Ook gaat Huawei een gedeelte van de apparatuur voor 5G-netwerken in Europa bouwen, waar dat nu nog in China gebeurt.

Huawei nam dit jaar al 300 personeelsleden aan in Canada, waarmee er nu 1200 werknemers zijn in dat land. In de VS ging het personeelsbestand juist omlaag van 850 naar 250 werknemers. Die beweging heeft te maken met de steeds moeilijkere positie die Huawei in de VS heeft.

De Amerikaanse overheid ziet Huawei als een verlengstuk van de Chinese regering en vindt het bedrijf een gevaar voor de staatsveiligheid. Huawei is daarom op een zwarte lijst gezet en mag nauwelijks meer zaken doen met Amerikaanse bedrijven.

De stap om in Europa te gaan produceren moet daar tot meer vertrouwen leiden, zegt Ren. Sommige Europese landen hebben net als de VS een harde lijn tegen Huawei, andere zien er geen kwaad in om voor mobiele netwerken op Chinese apparatuur te vertrouwen.