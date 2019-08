‘Huawei-topvrouw gaf Iraanse activiteiten toe’

De in Canada gearresteerde financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei heeft toegegeven dat haar bedrijf een kantoor heeft in Iran. Ze zou dit hebben gezegd tijdens een verhoor door de Canadese grenspolitie, staat in vrijgegeven rechtbankdocumenten.

Meng, die een van de vice-voorzitters is in het bestuur van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, werd in het najaar van vorig jaar opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten. Huawei wordt ervan verdacht via een geheim dochterbedrijf in Iran Amerikaanse producten en technologie te verkopen, wat in strijd is met handelssancties.

Gevraagd of Huawei producten verkoopt in landen waar dit niet mag, antwoordde Meng aanvankelijk dat ze dit niet wist. Vervolgens noemde ze het Iraanse kantoor, zonder te specificeren wat deze vestiging doet.

Meng heeft nog altijd huisarrest in Canada, waar nog moet worden beslist over haar uitlevering aan de VS. Haar advocaten vinden dat ze is misleid bij haar aanhouding en verhoor. Meng zou niet zijn verteld dat er op verzoek van de Amerikaanse FBI informatie werd verzameld.