Huawei onthult vlaggenschip met beperkingen

Huawei heeft donderdag zijn nieuwste vlaggenschepen onthuld, de smartphones Mate 30 en Mate 30 Pro. Het zijn beperkte toestellen. Door Amerikaanse sancties mag het Chinese bedrijf niet de algemene versie van Googles besturingssysteem Android gebruiken. Er mogen geen vooraf geïnstalleerde apps van Google opstaan, zoals Maps, Gmail en YouTube. Ook de Play Store van Google is niet beschikbaar.

De Mate 30 en de Mate 30 Pro zijn de eerste ‘sanctiesmartphones’. Huawei heeft in een paar weken tijd oplossingen moeten bedenken voor de straf. De Mate 30 Pro draait de meest eenvoudige open-sourceversie van Android, die vrij beschikbaar is. Huawei noemt die EMUI10.

Gebruikers kunnen Google-apps sideloaden, dus via een omweg op hun account zetten, of webversies van de apps gebruiken. Daarnaast heeft Huawei een eigen appwinkel, de AppGallery. „We proberen het in orde te maken voor consumenten maar we hebben tijd nodig om dit op te lossen. De consument kan een compromis sluiten. Het is een balans”, zei Huawei-topman Yu Chengdong, die zichzelf buiten China Richard Yu noemt.

De straf heeft vooral gevolgen voor gebruikers in Europa. Google en Android zijn niet beschikbaar in Huawei’s thuismarkt China en Huawei heeft een miniem marktaandeel in de Verenigde Staten. Wanneer de Mates naar Europa komen, is echter niet bekend.

De Mate 30 kost 799 euro, de Mate 30 Pro kost 1099 euro en de Mate 30 Pro 5G krijgt een adviesprijs van 1199 euro. Daarnaast komt er een extreem luxe Mate 30, met een ontwerp dat is gebaseerd op autobouwer Porsche. Die versie kost 2095 euro. Daarnaast onthulde Huawei een GT-2 smartwatch en draadloze oordoppen van het model Earbuds 3.

De Mate 30 moet de concurrentie aangaan met de iPhone 11 van rivaal Apple. De Mates zijn computer, hebben betere camera’s en helderdere schermen, zei Yu.

Huawei kondigde ook aan dat zijn eerste opvouwbare telefoon, de Mate X, in oktober in China op de markt komt. Volgend jaar komt het toestel naar Europa.