Huawei onthult eigen besturingssysteem

Het Chinese elektronicaconcern Huawei heeft een eigen besturingssysteem ontwikkeld.

Zijn smartphones, computers, tablets en andere apparaten kunnen draaien op dat systeem, dat de naam HarmonyOS draagt. Huawei is hiermee klaar om „binnen een paar dagen” te stoppen met Android als dat nodig is, zei het bedrijf vrijdag bij de presentatie.

Door Amerikaanse sancties, opgelegd vanwege de verdenking van spionage, verliest Huawei mogelijk de toegang tot Android. Het dreigt genoegen te moeten nemen met de meest eenvoudige versie van Android, waardoor mensen met een mobieltje van het Chinese bedrijf straks geen toegang meer hebben tot de Play Store van Google en geen gebruik kunnen maken van Google-apps als Gmail, YouTube en Google Maps.

Huawei heeft veel last van de handelsruzie tussen China en de VS. De onderneming verwacht tientallen miljoenen telefoons minder te verkopen. Het is tegenwoordig de tweede smartphonemaker ter wereld, achter Samsung en voor Apple.