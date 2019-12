Huawei levert 5G-apparatuur Telefónica Duitsland

Telefónica Deutschland heeft de Chinese techleverancier Huawei uitgekozen om een deel van de apparatuur voor zijn 5G-netwerk te leveren. Ook het Finse Nokia gaat een deel leveren. Dat maakte Telefónica, dat onder de merknaam O2 het tweede draadloze netwerk van Duitsland uitbaat, bekend.

De keuze van het van oorsprong Spaanse Telefónica voor Huawei is een opmerkelijke. Deutsche Telekom besloot vorige week geen zaken te doen met de Chinezen vanwege de politieke onzekerheid rond Huawei. Dat bedrijf wordt door verschillende westerse landen beticht van te nauwe banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei-apparatuur gebruiken om te spioneren in het Westen.

De opdracht van Telefónica is dan ook nog niet zeker. De Duitse overheid is nog bezig met het opstellen van veiligheidsregels voor 5G-netwerken. Het is onduidelijk of die regels zo worden opgesteld dat Huawei uitgesloten wordt.