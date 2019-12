Huawei krikt omzet in 2019 verder op

Het Chinese technologiebedrijf Huawei Technologies denkt dat de omzet in 2019 waarschijnlijk met 18 procent is gestegen, tot 850 miljard yuan. Dat is omgerekend 110 miljard euro. Daarmee zouden de opbrengsten van de grote producent van netwerkapparatuur en smartphones wat minder sterk zijn gestegen dan een jaar eerder.

Voorzitter Eric Xu presenteerde de cijfers in een nieuwjaarsboodschap aan de werknemers van Huawei. Hij waarschuwde dat 2020 een lastig jaar kan worden voor de onderneming, vooral omdat Huawei in verschillende landen onder vuur ligt vanwege zijn vermeende nauwe banden met de Chinese overheid. Onder meer in de Verenigde Staten staat het concern daarom op een zwarte lijst. Ook andere landen hebben onderzocht of Huawei apparatuur mag leveren voor 5G-infrastructuur voor supersnel internet.

Huawei verscheepte afgelopen jaar 240 miljoen smartphones, wat neerkomt op een stijging van 20 procent vergeleken met 2018. Het bedrijf gaf aan verder te gaan met het verwijderen van slecht presterende managers om zo de prestaties te verbeteren. Volgens Xu kan daarbij 10 procent van de minst presterende managers hun baan verliezen.