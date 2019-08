Huawei komt ondanks ban met nieuwe smartphone

Huawei Technologies zet de lancering van een nieuwe smartphone door, ondanks dat het bedrijf niet in staat is het officiële Android-besturingssysteem van Google en veelgebruikte apps als Google Maps aan te bieden. Dat vertelden bestuurders van de Chinese techreus aan persbureau Reuters.

De nieuwe Mate 30-toestellen van Huawei worden naar verluidt op 18 september in München onthuld. Nog onduidelijk is wanneer de toestellen die geschikt zijn voor 5G-netwerken in de verkoop gaan.

De Mate 30 is de eerste grote onthulling van Huawei sinds de regering-Trump het techbedrijf op de zwarte lijst zette. Het Witte Huis beschuldigt de firma ervan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar te brengen, wat door Huawei wordt tegengesproken.

Volgens Google kan de Mate 30 niet worden verkocht met gelicentieerde Google-apps en -diensten vanwege de Amerikaanse ban op zakendoen met Huawei.

Het eerder verleende uitstel op maatregelen tegen Huawei zou volgens Google niet gelden voor nieuwe producten. Amerikaanse bedrijven kunnen voor bepaalde producten vrijstelling proberen te krijgen. Google wilde niet zeggen of dat verzoek is gedaan.