Huawei: klant kan op updates Google rekenen

Mensen met een telefoon of tablet van Huawei of dochtermerk Honor hoeven niet te vrezen dat ze geen updates of ondersteuning meer krijgen voor hun toestel vanwege de sancties tegen het bedrijf. Dat liet Huawei maandagochtend weten in reactie op de aankondiging van Google om de licentie van Huawei voor besturingssysteem Android in te trekken.

De Chinese technologiegigant Huawei wordt beticht van het faciliteren van spionage door de Chinese overheid. Om die reden heeft de Amerikaanse overheid bedrijven verboden nog zaken te doen met het bedrijf. Dat betekent dat niet alleen Google, maar waarschijnlijk ook de chipbedrijven Qualcomm, Intel en Broadcom niet meer kunnen leveren aan Huawei.

Telefoons van Huawei maken voor een groot deel gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven. Huawei maakt wel zelf ook chips, maar kan op dit moment moeilijk alles zelf doen. Het bedrijf liet wel weten ook te werken aan een eigen besturingssysteem als vervanger van Android. Android is verreweg het meest gebruikte besturingssysteem voor mobiele apparaten ter wereld.