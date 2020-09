‘Huawei hard geraakt door sancties VS’

De Chinese techgigant Huawei wordt opnieuw hard geraakt door Amerikaanse sancties, zo bericht de NOS zaterdag. Het bedrijf, dat de afgelopen jaren op de smartphonemarkt steeds populairder is geworden, krijgt vanaf komende dinsdag geen geavanceerde chips meer. Dat kan gevolgen hebben voor het 5G-netwerk en voor de verkoop van smartphones.

Het is fabrikanten die werken met Amerikaanse apparatuur of software verboden om te produceren voor de Chinese techgigant. Eerder moest Huawei het al zonder Googles downloadwinkel Play Store stellen, waardoor de telefoons minder interessant werden voor de westerse markt. De NOS baseert zich onder meer op een tech-analist van ING en deskundigen van onderzoeksbureau Telecompaper en techwebsite Tweakers.

Tech-analist Marc Hesselink (ING) zegt dat het bedrijf een onzekere tijd tegemoet gaat omdat de ontwikkeling van computerchips steeds verder gaat en geavanceerder wordt, „maar die chips gaat het bedrijf niet krijgen”. Dat levert volgens hem ook bij de ontwikkeling van 5G zonder de nieuwste technologie problemen op

De sancties worden ingevoerd op last van de Amerikaanse president Donald Trump, die vreest dat Huawei vanwege de band met de Chinese overheid spionage-activiteiten kan uitvoeren.

Volgens Telecompaper en Tweakers neemt het marktaandeel van Huawei op de Nederlandse markt af, meldt de NOS.

Huawei zegt in een uitgebreide, schriftelijke verklaring onder meer dat de beperkingen die zijn opgelegd voor het gebruik van Amerikaanse technologie en software om halfgeleiders in het buitenland te ontwerpen en te produceren „arbitrair en schadelijk” zijn. Huawei zegt dat de handelsbeperkingen gebaseerd zijn „op valse en ongefundeerde beschuldigingen”.

Daarnaast stelt het bedrijf dat „Europese en Nederlandse beleidsmakers onder grote druk staan van de VS om Huawei te beperken in zijn deelname aan de Europese markten voor 5G. Als gevolg daarvan hebben we te maken met een steeds moeilijker ondernemingsklimaat. We zijn momenteel bezig met een uitgebreide beoordeling van de situatie en de impact op ons bedrijf”.