‘Huawei geschorst als lid van cyberkoepel’

Huawei maakt voorlopig geen deel meer uit van een internationaal samenwerkingsverband voor cyberveiligheid. Het Chinese bedrijf is geschorst als lid van het Forum of Incident Response and Security Teams, afgekort FIRST. Daarin werken bedrijven, overheden en deskundigen samen om grote cyberaanvallen tegen te gaan en informatie over kwetsbaarheden te delen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde de schorsing woensdag. Op de ledenlijst van FIRST staat achter de naam van Huawei dat het bedrijf „suspended” (geschorst) is, maar verder heeft de organisatie niets naar buiten gebracht. Wanneer de schorsing is ingegaan, is dan ook niet bekend, en de reden voor de straf ook niet.

Acht Nederlandse instellingen zijn lid van FIRST, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum, zorgbeveiliger Z-CERT en bedrijven als ING, KPN en Rabobank.