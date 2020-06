HSBC zet forse ontslagronde na pauze weer voort

De Britse bank HSBC gaat na een pauze verder met zijn forse ontslagprogramma, waarbij de komende jaren 35.000 banen verdwijnen. Dat staat in een memo die de topman van de bank naar de in totaal 235.000 medewerkers heeft gestuurd.

HSBC onderbrak in maart de megabanenreductie vanwege de coronacrisis. Er was volgens de financiële instelling destijds sprake van buitengewone omstandigheden, waardoor het „verkeerd zou zijn” om personeel naar huis te sturen. Topman Noel Quinn zegt dat het schrappen van banen niet voor onbepaalde tijd onderbroken kan worden. „Het was geen kwestie van niet, maar wanneer”, aldus Quinn.

Volgens de bank moet het programma nu worden hervat omdat de winst daalt en de economische prognoses ongunstig zijn. HSBC doet voornamelijk zaken in Azië.