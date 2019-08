‘HSBC treft miljoenschikking in België’

De Britse bank HSBC heeft een fraudezaak in België geschikt voor ongeveer 300 miljoen euro. Dat schrijft de Belgische krant De Tijd op basis van ingewijden. Het in Genève gevestigde onderdeel HSBC Private Bank had jarenlang de vermogens van ruim 3000 Belgen verborgen gehouden voor de fiscus.

De Belgische belastingdienst kreeg de klantgegevens van het HSBC-onderdeel in 2010 in handen via zijn Franse collega’s. Daarop werden niet alleen de klanten aangepakt, maar ook HSBC. De bank werd aangeklaagd vanwege financiële fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en het illegaal uitoefenen van de functie van financieel tussenpersoon.

De schikking moet volgens De Tijd nog wel worden goedgekeurd door een rechtbank in Brussel. Het is de hoogste schikking ooit in België.