Hr-ketel onverminderd populair, vooral in nieuwbouwhuizen

De groei in de verkoop van duurzame verwarmingsmethoden zoals een warmtepomp vlakt af. Traditionele hr-ketels vinden nog steeds gretig aftrek en bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-ketels zelfs fors toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu en netwerkbedrijven Stedin en Alliander.

„Dit is opmerkelijk. We moeten juist van het aardgas af”, klaagt Natuur & Millieu-directeur Marjolein Demmers. „De verkoop van duurzame alternatieven moet dus omhoog, die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet voldoen.”

Volgens de cijfers ging de verkoop van warmtepompen vorig jaar met 15 procent vooruit, naar 84.832. Een jaar eerder was nog sprake van een plus van 44 procent. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016, maar steeg in 2017 weer met 3 procent, tot 425.000 stuks.

Bij nieuwbouwhuizen stijgt de verkoop van hr-ketels explosief, zo valt op te maken uit de cijfers. In 2014 kreeg 51 procent van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2016 was dit 75 procent. Een hr-ketel gaat gemiddeld zo’n vijftien jaar mee. Dit betekent volgens de onderzoekers dat tot 2031 driekwart van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

Koken op gas raakt overigens wel uit. Vooral elektrische inbouwkookplaten zijn populair. De verkoop hiervan stijgt, ten koste van gaskookplaten.