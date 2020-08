HPE verrast met positieve verwachtingen

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft hogere verwachtingen voor zijn winst dit jaar dan analisten hadden voorzien. Die prognose bracht de maker van zakelijke server- en computersystemen naar buiten bij de resultaten van het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daarin daalde de omzet minder dan verwacht, onder meer door meer vraag naar clouddiensten.

Voor bedrijven als HPE hangt de verkoop van serversystemen nauw samen met de staat van de economie. Bedrijven investeren als de economie goed draait en houden geld vast in mindere tijden. Om de coronacrisis door te komen had HPE al kostenbesparingen van minimaal 1 miljard dollar aangekondigd.

In het afgelopen kwartaal, dat eind juli eindigde, kwam de omzet van HPE uit op 6,8 miljard dollar. Onder de streep hield de onderneming 9 miljoen dollar over. Een jaar geleden was dat nog een verlies van 27 miljoen dollar. In het tweede kwartaal zette HPE zelfs een verlies van 821 miljoen dollar in de boeken.