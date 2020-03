HP wijst overnamevoorstel Xerox opnieuw af

De Amerikaanse computer- en printerfabrikant HP Inc heeft een verhoogd overnamevoorstel van branchegenoot Xerox afgewezen en raadt aandeelhouders unaniem aan niet in te gaan op het bod. Volgens HP is het vijandige bod van 35 miljard dollar veel te laag en niet in het belang van zijn aandeelhouders.

Xerox probeert al langer HP in te lijven en is nu bezig aandeelhouders van zijn overnameprooi direct te benaderen. HP had onlangs gezegd wel open te staan voor een fusie met Xerox, maar dan wel op eigen voorwaarden.

HP is nu bezig met een strategisch plan, dat volgens het bedrijf voor aanzienlijke waardecreatie gaat zorgen. Daarnaast werd een beschermingsconstructie opgezet tegen de vijandige toenadering van Xerox en gaat het bedrijf de komende jaren voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om zo aandeelhouders te paaien.