‘Hou webwinkel verantwoordelijk voor Europese veiligheidsnorm’

Onlinewinkels moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de naleving Europese veiligheidseisen bij producten die zij verkopen. De overheid moet er vervolgens op toezien dat de webshops hier ook echt werk van maken. Dat is een van de maatregelen die de Sociaal Economische Raad (SER) aanbeveelt voor de bescherming van Nederlandse consumenten.

Online shoppen is steeds populairder, en Nederlanders komen via platforms als AliExpress, Alibaba of Wish soms bij verkopers van buiten de Europese Unie terecht. Vaak zijn dat aanbieders uit China, die soms spotgoedkoop bepaalde producten kunnen leveren. Maar vaak voldoen die spullen niet aan de veiligheidseisen in Europa, concludeerde onder andere de Consumentenbond na een steekproef.

Als er problemen zijn met die producten, kan het voorkomen dat er voor consumenten in Europa niemand te vinden is die aansprakelijk is. Dat ’gat’ ontstaat als er binnen Europa bijvoorbeeld geen officiële importeurs of vertegenwoordigers van een fabrikant zijn. Om consumenten toch te beschermen, moeten wetten zodanig worden aangepast dat onlineplatforms aansprakelijk worden.

De SER stelt ook dat er nu nog een ongelijk speelveld is tussen onlineverkopers van binnen Europa en daarbuiten. Daar speelt ook mee dat aankopen van buiten Europa tot 22 euro zijn vrijgesteld van btw. Die vrijstelling zou dit jaar worden afgeschaft, maar werd met het oog op de coronacrisis een jaar uitgesteld. Die nieuwe einddatum van 1 juli 2021 moet niet nog eens worden verschoven, stelt de SER.