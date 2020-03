Hotelsector hekelt houding boekingssites in coronacrisis

Hoteleigenaren zijn niet blij met de opstelling van boekingssites als Booking.com en Expedia tijdens de huidige coronacrisis. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) houden die platforms zich aan strenge voorwaarden met betrekking tot annuleringen waardoor veel hoteleigenaren nu in de problemen komen.

In het geval van annuleringen eisen de boekingsplatformen volgens KHN bijvoorbeeld binnen vijf dagen geld terug, waardoor hoteliers in betaalproblemen komen. Daarnaast is er voor hoteliers geen goede mogelijkheid om de gast een aanbieding te doen voor het verplaatsen van de boeking, ondanks dat gasten daar om vragen.

„Het is ronduit teleurstellend om te zien dat waar vele kleine en grote leveranciers er alles aan doen om hun klanten in de horeca te helpen, elke hulp van de boekingplatforms uitblijft, terwijl we weten dat er miljardenwinsten gemaakt worden”, aldus algemeen directeur Dirk Beljaarts van KHN. De brancheorganisatie roept de platformen in een brandbrief op om de hotelsector te helpen.