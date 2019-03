Hotels CitizenM deels in Singaporese handen

Het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC heeft een belang van 25 procent genomen in de Nederlandse hotelketen CitizenM. De keten van betaalbare luxe hotels wordt daarmee gewaardeerd op twee miljard euro.

GIC is nu mede-eigenaar met pensioenfonds APG en KRC Capital, het investeringsvehikel van oprichter Rattan Chadha. Hoe de verdeling van aandelen tussen APG en KRC is, is niet bekendgemaakt.

De drie eigenaars hebben besloten 750 miljoen euro extra uit te trekken voor verder expansie. Het totale investeringsbudget komt daarmee op 1,5 miljard euro. De eerste CitizenM opende elf jaar geleden bij Schiphol. Inmiddels telt de keten vijftien vestigingen in acht landen. Er wordt al gewerkt aan nog eens 25 hotels in Noord-Amerika, Europa en Azië. CitizenM wil zichzelf onderscheiden door betaalbare luxe en technische innovaties. Zo worden alle toepassingen in kamers bediend met een tablet.