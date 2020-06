Hotelketen Postillion ontslaat een derde personeel

Hotel- en congrescentrumketen Postillion ontslaat ongeveer een derde van het personeel. Het bedrijf voorziet door de coronacrisis een omzet die 60 procent lager ligt dan vorig jaar en zegt noodgedwongen te moeten inkrimpen. Van de 350 werknemers worden ongeveer 110 werknemers ontslagen. Samen zijn deze mensen goed voor ongeveer zestig voltijdsbanen.

Postillion moet deze ingreep doen omdat het sterk afhankelijk is van de zakelijke markt, zegt topman Erik-Jan Ginjaar in een toelichting tegen het ANP. „We kunnen zeker tot 1 september geen congressen organiseren en ook daarna zal het niet helemaal worden vrijgegeven.” Dat kost de hotelketen, die twee hotels met congrescentrum, vier gewone hotels en een ’los’ congrescentrum uitbaat, zoveel geld dat er wat moet gebeuren, zegt Ginjaar. „We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen op beter. Alleen, op hoop kunnen we niet draaien.”

De ontslagen zijn afgestemd met de vakbond en er ligt een sociaal plan. Ook is er een „sterke” terugkeergarantie. „We moeten wettelijk mensen 26 weken lang terugnemen als het beter gaat, maar we blijven zo lang mogelijk contact houden met onze mensen. Hopelijk kunnen we ze vanzelf weer gaan bellen.”

De ontslagen vallen bij alle hotels en congrescentra en op het hoofdkantoor en zijn verdeeld over alle afdelingen. „Met deze hoeveelheid personeel kunnen al onze hotels gewoon openblijven. Onze gasten zullen hier niets van merken”, zegt Ginjaar. Hoewel zijn bedrijf het normaal van de zakenreizigers moet hebben, heeft hij nu zijn hoop gevestigd op vakantiegangers. „We willen het liefst dat iedereen in eigen land met vakantie gaat, maar merken nog wel wat voorzichtigheid.”

Ginjaar verwacht dan ook dat het nog wel enkele jaren duurt voordat Postillion weer op het niveau zit van vorig jaar. „Dat voorzie ik pas eind 2022, begin 2023.” Met de reorganisatie kan Postillion het tot die tijd uitzingen. „Dan kunnen we volgend jaar marginaal positieve cijfers boeken.”

De ontslagronde is voor Ginjaar extra pijnlijk omdat Postillion net goed draaide na een aantal moeizame jaren sinds de start van het bedrijf. „We hebben pas het tienjarig bestaan gevierd en we stonden er prima voor. Daar hebben we met veel mensen knoeperhard voor gewerkt.”