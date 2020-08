Hotelketen Hilton boekt verlies door wereldwijde reisbeperkingen

De internationale hotelketen Hilton Worldwide Holdings is hard geraakt door de wereldwijde reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie. Het aantal gasten dat zich meldde voor een kamer, dook omlaag in het tweede kwartaal en daarmee de omzet. Het Amerikaanse concern leed honderden miljoenen verlies.

De omzet van Hilton nam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 77 procent af tot 564 miljoen dollar. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan de 819 miljoen dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld. De omzet per beschikbare kamer, een maatstaf die veel gebruikt wordt in de hotelwereld, kelderde met 81 procent naar 21,7 dollar. De keten boekte een nettoverlies van 432 miljoen dollar en het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde naar 51 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 618 miljoen dollar.

De bezettingsgraad van de hotelkamers was in april tot juni 22 procent, een daling van meer dan de helft vergeleken met een jaar eerder. In Aziƫ waren de afgelopen periode de meeste kamers bezet (29 procent), en in Europa het minste aantal (7 procent). Vooral in stedelijke markten en bij resort-bestemmingen waar mensen doorgaans alleen met het vliegtuig heengaan, nam de hotelvraag af.

In juni maakte de hotelketen bekend wereldwijd ongeveer 2100 kantoorbanen te schrappen. Ook wordt personeel langer op verlof gestuurd, moeten werknemers korter werken en worden salarissen voor langere tijd verlaagd.

De onderneming en haar dochtermerken hebben duizenden hotels over de hele wereld. In Nederland gaat het om dertien hotels, waaronder het Waldorf Astoria in het centrum van Amsterdam.