Hotelketen Accor: praktisch geen activiteit in hotels China

Ook de Franse hotelketen Accor heeft te lijden onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het leeuwendeel van de hotels in China houdt de deuren gesloten.

200 van de 370 hotels in China, inclusief Hongkong en Macau, zijn vanwege het nieuwe coronavirus gesloten. Er is volgens de financiële directeur van Accor nu „praktisch geen activiteit” in China, dat normaal gesproken goed is voor 3 procent van de omzet van het bedrijf. Accor heeft tot nu toe door het nieuwe coronavirus 5 miljoen euro misgelopen, zei topman Sébastien Bazin eerder in een interview.

Accor behaalde wel goede resultaten over 2019. De omzet steeg met 16 procent naar ruim 4 miljard euro. De operationele winst bedroeg 825 miljoen euro.