Hotelkamer als werkplek populair bij thuiswerkers

Steeds meer thuiswerkers kiezen ervoor om een dagje in een hotel te werken, nu die door het wegvallende toerisme en zakenverkeer tijdens de coronacrisis veelal leeg staan. Platforms als VoorDeThuiswerkers.nl en MEOW (My Extraordinary Workspace), die vraag en aanbod bij elkaar brengen, zien de behoefte aan een alternatieve werkplek de afgelopen tijd toenemen.

Bij VoorDeThuiswerkers.nl zijn inmiddels zo’n 250 hotels door heel Nederland aangesloten. Het platform biedt sinds de eerste lockdown in maart ‘werksuites’ aan, vanaf 30 euro per dag. Sinds 1 oktober groeide de vraag op het platform maar liefst met 700 procent en komen er per week een paar honderd boekingen binnen.

„Met spelende kinderen en bellende partners is het soms een flinke uitdaging om thuis te werken. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer thuiswerkers zoeken naar een rustige, coronaproof omgeving om ongestoord te werken”, merkt mede-inititatiefnemer Olivier Kruger. De hotelkamers zorgen er volgens het platform voor dat mensen geconcentreerder kunnen werken dan thuis, en dat er een betere scheiding tussen werk en privé ontstaat. „Daarbij biedt het werken in hotels ook andere voordelen, zoals het gebruik van faciliteiten als roomservice, sauna, zwembad en gym.”

Ook MEOW, dat in Nederland actief is in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Maastricht en zich richt op de meer exclusievere 4- en 5-sterrenhotels, ziet dat er veel boekingen binnen blijven komen voor hotelkamers en vergaderruimtes. Een hotel kan thuiswerkers volgens MEOW een veilige en flexibele werkplek bieden. „Daarbij kan een dagje in een hotel werken ook een verwenmoment zijn. Het is ook een leuke mogelijkheid om verschillende hotels uit te proberen”, zegt Laura Vulto van MEOW.

Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, biedt het platform ook werkplekken in de openbare ruimtes van het hotel aan voor 15 euro per dag. Gebruikers van de MEOW-app boeken gemiddeld twee keer per week een werkplek, en mensen die voor het eerst een werkkamer boeken doen dat daarna vaak snel weer. Naast de Nederlandse steden is MEOW actief in Londen en binnenkort ook in New York en San Francisco.

Bij hotelgroep Accor, met 34 aangesloten hotelmerken zoals Swissôtel, Novotel en Ibis, kunnen thuiswerkers ook een hotelkamer boeken om in te werken. De hotelgroep meldt op basis van onderzoek onder 3185 Nederlanders dat ruim 87 procent hinder ondervindt bij het thuiswerken, bijvoorbeeld doordat privé en zakelijk door elkaar lopen of doordat partners of huisgenoten overlast veroorzaken.