Hotelgroep Accor schrapt duizend banen na halfjaarverlies

Hotelgroep Accor is van plan duizend banen te schrappen om op kosten te besparen. Het Franse concern achter ketens als Ibis, Novotel en Mercure gaat over tot die ingreep na een verlies van 1,5 miljard euro te hebben geleden in het eerste halfjaar. Door wereldwijde reisbeperkingen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, bleef het overgrote deel van alle hotelkamers leeg.

Topman Sébastien Bazin van Accor spreekt van een ongeëvenaarde schok voor de hotelsector. Hoewel hij ervan uitgaat dat het dieptepunt van de crisis achter de rug is, denkt hij dat de weg naar volledig herstel nog lang is.

In het eerste halfjaar halveerde de omzet van Accor, dat in Nederland ruim vijftig hotels heeft, tot 917 miljoen euro. De bezetting van alle hotelkamers wereldwijd was nog geen 15 procent. Mensen die nog wel een overnachting boekten, deden dat bovendien voor lagere prijzen.

Bovenop een negatief bedrijfsresultaat van 227 miljoen euro kwamen ook nog eens eenmalige lasten van 1 miljard euro. Die waren vooral het resultaat van afschrijvingen, nu hotels naar alle waarschijnlijkheid pas in 2023 dezelfde inkomsten genereren als voor de uitbraak van de coronapandemie.

Accor heeft wereldwijd 5099 hotels, met in totaal 747.805 kamers. Ondanks de crisis opende het concern in de eerste zes maanden van dit jaar 86 nieuwe hotels.