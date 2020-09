‘Hotelbranche wacht op coronavaccin voor herstel van crisis’

De Nederlandse hotelbranche zal pas echt kunnen herstellen van de harde klappen door de coronacrisis als er een vaccin tegen het virus komt. Dat schrijft het adviesbureau voor de hotelbranche Horwath HTL in een rapport over de sector.

Uit het rapport komt naar voren dat Nederlandse hoteliers sterk zijn geraakt door de virusuitbraak en de lockdownmaatregelen om de pandemie tegen te gaan. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels komt dit jaar naar verwachting gemiddeld 45 procent lager uit dan in 2019, met ook lagere kamerprijzen. In 2019 beleefde de hotelsector in Nederland juist nog een recordjaar.

Hotels in Amsterdam en op Schiphol worden sterker getroffen door de crisis dan die in de rest van het land vanwege de grote afhankelijkheid van de luchthaven en het internationale toerisme. In hotels in andere toeristische gebieden van Nederland gaan de zaken wat minder slecht omdat vanwege corona mensen veel meer op vakantie gingen in eigen land in plaats van in het buitenland.

Volgens het onderzoek verwacht bijna 40 procent van de hoteliers dit jaar een verlies te gaan lijden, bij ook lagere omzetten. Wel wordt met voorzichtig optimisme naar de toekomst gekeken. Hoteliers denken dat volgend jaar de bezettingsgraad weer gaat stijgen, al zal die doorgaans nog wel onder het niveau van 2019 liggen. De meeste hoteliers denken ook niet dat de kamerprijzen dan weer op het niveau van voor de crisis uitkomen.

Al met al zeggen de hoteliers dat volledig herstel van de crisis voor een groot deel afhankelijk is van de ontwikkeling van een coronavaccin. Medio 2022 zou de bezettingsgraad dan weer terug op het niveau van 2019 moeten zijn, met ook herstel van de kamerprijzen aan het einde van 2022. Hotels in Amsterdam zijn wat voorzichtiger en verwachten gemiddeld pas in 2023 terug op het oude niveau te zijn.