Hotelbranche groeit harder dan rest van horeca

Hotels hebben afgelopen jaar binnen de horecasector de hoogste omzetgroei geboekt. Dat heeft branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) becijferd. De omzet van café’s nam in 2019 af.

De omzet van de hele horecasector groeide met 3,5 procent tot 23,5 miljard euro. Die toename was aanzienlijk lager dan een jaar eerder, toen er nog een stijging van 6,8 procent was. De omzetgroei werd deels veroorzaakt door een toename van het aantal horecabedrijven.

Van de ondernemers in de horecasector zegt nu 54 procent meer kansen dan bedreigingen te zien. Dat was in 2019 nog 61 procent. Ruim de helft beschouwt een tekort aan personeel en de Wet arbeidsmarkt in de balans (WAB), die onder meer regelt dat oproepkrachten meer zekerheid krijgen, als belangrijkste bedreigingen. Ruim een kwart vindt daarnaast dat er te veel horeca in zijn stad of dorp is.