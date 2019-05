Hornbach verwacht forse winstgroei dit jaar

Uitbater van bouwmarkten en tuincentra Hornbach rekent op een stevige winstgroei in het lopende boekjaar. In het afgelopen jaar liep de winstgevendheid nog terug.

De van oorsprong Duitse doe-het-zelfketen verwacht zijn brutowinst in het gebroken boekjaar van maart dit jaar tot maart volgend jaar met 30 procent op te voeren. De verbetering moet vooral komen van de thuismarkt. Afgelopen jaar liep de brutowinst nog met bijna 20 procent terug tot een kleine 135 miljoen euro.

Hornbach trok de portemonnee voor hogere uitgaven aan onder meer het personeel. Het aantal medewerkers steeg van 19.614 naar ruim 21.000. Ook maakte het concern meer kosten om de fysieke winkels te verbeteren en om nieuwe vestigingen in Nederland te openen. In totaal telt Hornbach 158 bouwmarkten en tuinwinkels in negen Europese landen.