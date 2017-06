Hornbach vaart wel bij gunstige woningmarkt

Hornbach heeft de omzet in Nederland voor het tweede boekjaar op rij met dubbele cijfers zien oplopen. De bouwmarktketen profiteerde flink van het aanhoudend enthousiasme op de woningmarkt en de gestegen koopbereidheid bij consumenten.

Precieze cijfers over de Nederlandse vestigingen gaf het Duitse bedrijf niet. Wel maakte het donderdag bekend dat de totale opbrengsten in het eind februari afgesloten boekjaar met een kleine 5 procent zijn gestegen tot ruim 3,9 miljard euro.

In Duitsland gingen de verkopen met 1,5 procent omhoog naar iets meer dan 2 miljard euro. De bouwmarkten elders in Europa boekten een omzet van 1,7 miljard euro, een toename van bijna 10 procent. Daarmee presteerde Nederland dus bovengemiddeld. De rest van de omzet kwam uit met name de groothandel in bouwmaterialen.